Товарищ Вичкин пишет в своём уютненьком ЖЖ интересное: В рассуждениях об элитах и “мировом правительстве” граждане вечно сваливаются в одну и ту же шляпу: они почему-то полагают, что в мире или хотя бы в стране есть какая-то единая элита, хотящая строго одного.