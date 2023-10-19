Товарищ Вичкин пишет в своём уютненьком ЖЖ интересное: В рассуждениях об элитах и “мировом правительстве” граждане вечно сваливаются в одну и ту же шляпу: они почему-то полагают, что в мире или хотя бы в стране есть какая-то единая элита, хотящая строго одного.
Об элитах и “мировом правительстве”
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Конечно, мировой паразитизм и его клановые элиты толстосумов многолики что у них общего - ,
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2 час.
Валерий Ворожищев
$-вый станок.
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2 час.
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