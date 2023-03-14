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МВД Белоруссии: экстремисты могут привлечься за границей для дестабилизации обстановки в стране

МВД Белоруссии: экстремисты могут привлечься за границей для дестабилизации обстановки в стране

Участники экстремистских и террористических организаций, находящиеся за границей, могут быть задействованы для создания дестабилизирующей обстановки в Белоруссии.

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