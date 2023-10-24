Экс-советник Нетаньяху заявил о необходимости правительства уйти в отставку

Правительство Израиля после атаки ХАМАС 7 октября должно признать ответственность за произошедшее и уйти в отставку, однако это возможно только при условии, что сам кабмин примет такое решение, заявил в интервью «Известиям» израильский политолог, экс-советник Биньямина Нетаньяху Бенни Брискин.