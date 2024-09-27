Лавров призвал не допускать втягивания ООН в псевдомирные инициативы по Украине

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе состоявшихся переговоров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не допускать втягивания представителей всемирной организации в «политизированные псевдомирные инициативы» по Украине.
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