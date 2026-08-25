Глобальные цепочки поставок: доля КНР в порту Лос-Анджелеса снизилась до 40%

Тарифы и геополитическая напряженность добавляют неопределенности в глобальные цепочки поставок, усложняя решения по закупкам и долгосрочное планирование инвестиций, отмечают отраслевые и портовые лидеры.
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