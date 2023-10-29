«Сущий кошмар!» Льюис Хэмилтон раскритиковал машину Mercedes

«Сущий кошмар!» Льюис Хэмилтон раскритиковал машину MercedesLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон остался недоволен поведением машины Mercedes в квалификации Гран При Мексики.
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