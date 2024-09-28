Онколог рассказал, почему нужно ложиться спать до 12 часов ночи

Для здоровья необходимо жить в соответствии с природными биоритмами. биоритмы @benzoix/freepik.comЧеловеческий организм — весьма сложная система, которую легко разбалансировать и трудно потом откатить к изначальным «заводским» настройкам.
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