Забастовка парализовала автобусы и трамваи в крупнейшей земле Германии

Большая часть автобусов и легкорельсового транспорта в Северном Рейне-Вестфалии, крупнейшей земле Германии, осталась в депо из-за предупредительной забастовки, объявленной профсоюзом Verdi, 21 февраля сообщает портал mdr.
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