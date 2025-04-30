Открыто новое оружие против опасной супербактерии

Ученые обнаружили новое соединение, способное бороться с одним из самых опасных возбудителей инфекций — гонококком (Neisseria gonorrhoeae), который вызывает гонорею и быстро приобретает устойчивость к антибиотикам Команда из Университета Констанца в Германии и Венского университета в Австрии выявила перспективный класс веществ — алкильхинолоны.
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