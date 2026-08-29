Почему опытные водители покупают зимние шины именно в августе

Большинство водителей начинают готовить автомобиль к зиме после первых заморозков. В это время растет спрос на зимние шины, аккумуляторы, стеклоомывающую жидкость, щетки стеклоочистителей и другие сезонные товары.
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