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За рулем

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Почему опытные водители покупают зимние шины именно в августе

Почему опытные водители покупают зимние шины именно в августе

Большинство водителей начинают готовить автомобиль к зиме после первых заморозков. В это время растет спрос на зимние шины, аккумуляторы, стеклоомывающую жидкость, щетки стеклоочистителей и другие сезонные товары.

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