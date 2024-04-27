В Музее-квартире Блока открылась выставка художницы Елены Машкариной «На поле Куликовом»

На ней поэзия осмысляется посредством гравюр вместе с музыкальным звучанием Экспозиция о поиске нового художественного языка объединяет живопись, слово и звук и вдохновлена произведениями древнерусской словесности и творчества Александра Блока.
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