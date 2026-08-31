Лаборатория РАН предсказала спокойствие магнитного поля до 2 сентября

Лаборатория солнечной астрономии РАН сообщила, что до 2 сентября магнитных бурь не ожидается. Геомагнитный индекс Kp может достигнуть трёх, но значительных возмущений не прогнозируется.
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