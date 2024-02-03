День в истории России 4 февраля 2024 года запомнился кардинальными решениями Дмитрий СавенковЧетвертое февраля в истории Российского государства оказалось насыщенным событиями, которые оставили глубокий след в дальнейшем развитии современной Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии