Родителей напавшего с ножом на школьников в Краснодаре подростка выдворят из России

НП

Наталья Павлова

В 14 лет подросток уже подсуден. Тем более за тяжкое преступление: нанесение тяжких телесных повреждений с применением вреда здоровью потерпевшего. Повреждение внутренних органов. Ещё неизвестно, не будет ли у парня инвалидности. Родителей, однако, обязать выплатить стоимость лечения этого парня, парней с порезом ноги и имплантацию зубов парню с выбитыми зубами. Если у них нет денег на оплату медицины для пострадавших, пусть продают всё своё имущество, а если не хватит, то пусть в тюрьме отработают. А потом уж депортация, на свободу с голым задом.