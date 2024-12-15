Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elka
    Охренеть, и адвоката, и взяточника, и родителей надо привлечь. Паскуду посадить надолго к таким, которые точно оценят...Адвокат арестован...
  • Tatyana Fedotova
    Россия не будь дурой!!! Хватит кормить враговАбхазия накрылась...
  • Tatyana Fedotova
    Просто поставить перед выбором. Какой паспорт оставляют?  Или как регион России или досвидос. И  не дай бог  сдать на...Абхазия накрылась...

Родителей напавшего с ножом на школьников в Краснодаре подростка выдворят из России

Родителей напавшего с ножом на школьников в Краснодаре подростка выдворят из России

Родителей подростка, который 6 декабря напал с ножом на сверстников в школе Краснодарского края, выдворят из России, такое решение принял суд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НП
Наталья Павлова
В 14 лет подросток уже подсуден. Тем более за тяжкое преступление: нанесение тяжких телесных повреждений с применением вреда здоровью потерпевшего. Повреждение внутренних органов. Ещё неизвестно, не будет ли у парня инвалидности. Родителей, однако, обязать выплатить стоимость лечения этого парня, парней с порезом ноги и имплантацию зубов парню с выбитыми зубами. Если у них нет денег на оплату медицины для пострадавших, пусть продают всё своё имущество, а если не хватит, то пусть в тюрьме отработают. А потом уж депортация, на свободу с голым задом.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх