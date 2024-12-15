Родителей подростка, который 6 декабря напал с ножом на сверстников в школе Краснодарского края, выдворят из России, такое решение принял суд.
Родителей напавшего с ножом на школьников в Краснодаре подростка выдворят из России
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НП
Наталья Павлова
В 14 лет подросток уже подсуден. Тем более за тяжкое преступление: нанесение тяжких телесных повреждений с применением вреда здоровью потерпевшего. Повреждение внутренних органов. Ещё неизвестно, не будет ли у парня инвалидности. Родителей, однако, обязать выплатить стоимость лечения этого парня, парней с порезом ноги и имплантацию зубов парню с выбитыми зубами. Если у них нет денег на оплату медицины для пострадавших, пусть продают всё своё имущество, а если не хватит, то пусть в тюрьме отработают. А потом уж депортация, на свободу с голым задом.
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