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Регионы России

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Власти намерены разрешить экспорт дизельного топлива при достаточных запасах

Власти намерены разрешить экспорт дизельного топлива при достаточных запасах

На Восточном экономическом форуме 2026 заместитель председателя правительства России Александр Новак 4 сентября сообщил журналистам, что правительство не допустит затоваривания дизельного топлива на внутреннем рынке.

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