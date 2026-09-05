Путин Татарстанның алты кешесен дәүләт бүләкләре белән билгеләп үтте

Россия Президенты Владимир Путин республиканың сәнәгать, мәгариф һәм авыл хуҗалыгы өлкәләрен үстерүгә зур өлеш керткән Татарстан кешеләрен дәүләт бүләкләре һәм мактаулы исемнәр белән билгеләп үтте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым