В какую сторону вращается пропеллер самолета?

Глядя на работающий пропеллер самолета невозможно определить, в какую сторону он вращается. Все ли пропеллеры вращаются одинаково? А если их несколько? Читайте далее, чтобы узнать… Пропеллеры большинства самолетов вращаются по часовой стрелке, при взгляде на них сзади.