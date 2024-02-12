В какую сторону вращается пропеллер самолета?

Глядя на работающий пропеллер самолета невозможно определить, в какую сторону он вращается. Все ли пропеллеры вращаются одинаково? А если их несколько? Читайте далее, чтобы узнать… Пропеллеры большинства самолетов вращаются по часовой стрелке, при взгляде на них сзади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии