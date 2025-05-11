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Газета Коммуна

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Улица 80-летия Победы появится в Железнодорожном районе Воронежа

Улица 80-летия Победы появится в Железнодорожном районе Воронежа

На заседании городской комиссии по культурному наследию сотрудники администрации Воронежа и эксперты в области искусства, архитектуры, истории, краеведения обсудили инициативы установки памятников и мемориальных досок, а также предложения по наименованию городских улиц.

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