Клуб "Спортинг Ла Риоха" сообщил о смерти Сильвии Эдерры в 43 года

Сильвия Эдерра, бывшая звезда сборной Испании по гандболу, скончалась в своё 43-летие. Сообщение об этом появилось в аккаунте её клуба "Спортинг Ла Риоха".
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