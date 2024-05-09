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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» тестирует новый вариант колесных арок для дождевых гонок «Ф-1»

«Феррари» тестирует новый вариант колесных арок для дождевых гонок «Ф-1»

Появились изображения новых колесных арок, которые могут появиться в «Формуле-1». Устройства должны улучшить ситуацию с дождевыми гонками.

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