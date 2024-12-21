Враг напал на мирных жителей – глава Татарстана об утреннем налете беспилотников на Казань

Глава Татарстана прокомментировал утренний налет украинских беспилотников на Казань. Как написал Рустам Минниханов в своем тг-канале, если ранее объектами ВСУ становились промышленные предприятия, то сегодня враг напал на мирных жителей.
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