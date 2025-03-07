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«Планета добра»: мензелинцы готовят домашние угощения и теплые подарки для бойцов

«Планета добра»: мензелинцы готовят домашние угощения и теплые подарки для бойцов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой Волонтеры инициативной группы «Планета добра» города Мензелинска готовят для участников специальной военной операции домашние сухие супы, ароматные чаи с ягодами и травами, сладости и даже шьют одежду.

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