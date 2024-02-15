Володин заявил: будущее России лишь с Путиным, а несогласных отчитал

«Путин – кандидат, которого выдвинули граждане Российской Федерации», – заявил на пленарном заседании Председатель Государственной Думы в четверг, в ответ на выступление депутата от КПРФ Иванова, попытавшегося продвинуть предвыборную программу Николая Харитонова.