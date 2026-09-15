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Аргументы и Факты

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Упали в бурную реку: в Осетии очевидец вынес на себе мать и сына из воды

Упали в бурную реку: в Осетии очевидец вынес на себе мать и сына из воды

В Северной Осетии автомобиль с женщиной и ее сыном съехал в русло реки. Это заметил один из мужчин. Он спас мать и ребенка из бурного потока воды.

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