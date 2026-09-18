«РФ всё равно не получит эти деньги»: передаст ли ЕС суверенные активы России Киеву

Европе без участия США стало очень проблемно финансировать Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
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йДИОТЫ , так РОССИЯ тогда по ЛЮБОМУ КОНФИСКУЕТ ГЕЙРОПЕЙСКИЕ ДЕНЬГИ у ИХ фирм , НАХОДЯЩИЕСЯ на территории РФ ...!!!