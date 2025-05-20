Экспорт на выручку: парламентарии РФ и Никарагуа встретятся в Манагуа

Никарагуа хочет увеличить экспорт в Россию кофе, какао, морепродуктов и фруктов. Об этом «Известиям» сообщила первый заместитель председателя Национальной ассамблеи латиноамериканской республики Арлинг Алонсо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии