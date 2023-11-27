Huawei все активнее занимается автомобилями: создано совместное предприятие с Changan

Huawei и Changan создали совместное предприятие и подписали соглашение о сотрудничестве. Компания Huawei стремится расширить свою деятельность, включив в неё больше автомобильных компаний, изучая новые модели сотрудничества, открытые и взаимовыгодные.
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