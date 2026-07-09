Подсчитана кадастровая стоимость всех объектов недвижимости Иркутской области

Власти Иркутской области наводят цифровой порядок в сфере недвижимости. В рамках федеральной программы «Национальная система пространственных данных» регион совместно с Росреестром и ППК «Роскадастр» активно наполняет Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) точными сведениями — эта работа ведется по поручению Президента России Владимира Путина.
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