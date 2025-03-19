"Котлета по-киевски": Медведев прошёлся по дипломатическому меню, Украине и европолитикам

Царьград Коллаж Царьграда Противник продолжает агрессивно огрызаться на приграничье, бросая резервы вместе с наёмниками, вместо эвакуации своих солдат прут "как не в себя", несмотря на прицельный огонь нашей артиллерии и РСЗО.