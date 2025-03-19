Царьград Коллаж Царьграда Противник продолжает агрессивно огрызаться на приграничье, бросая резервы вместе с наёмниками, вместо эвакуации своих солдат прут "как не в себя", несмотря на прицельный огонь нашей артиллерии и РСЗО.
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