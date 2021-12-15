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Взлом PlayStation 5 не за горами. Вышел новый джейлбрейк PS4

Взлом PlayStation 5 не за горами. Вышел новый джейлбрейк PS4

Хакеры выпустили новый джейлбрейк PS4 для прошивки под номером 9.00. Этот джейлбрейк под названием «pOOBs4» использует ошибку файловой системы в обновлении 9.

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