Первые цветы алтайской ветреницы распустились на прогретом склоне Телецкого озера. Фото

Первоцветы появились в окрестностях алтайского села Яйлю Фото: Алтайский биосферный заповедник / Александр Лотов 20 марта, в день весеннего равноденствия, на прогретом склоне Телецкого озера в окрестностях села Яйлю распустились первые цветы ветреницы алтайской.
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