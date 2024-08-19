Алена Апина жестко высказалась о бывших мужьях

Певица Алена Апина, готовясь к своему 60-летию, решила рассказать о сложностях в личной жизни. Артистка, которая дважды выходила замуж, вспомнила о своих супругах и объяснила, почему оба брака оказались неудачными.
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