PLoS One: сексуальная активность как форма физической нагрузки

Учёные из Universit? du Qu?bec провели исследование, в ходе которого изучили расход энергии во время сексуальной активности у молодых здоровых пар и сравнили его с энергозатратами при умеренной физической нагрузке на беговой дорожке.
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