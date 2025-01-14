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За рулем

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Курорты Минеральных Вод на Кавказе сделают более привлекательными для туристов

Курорты Минеральных Вод на Кавказе сделают более привлекательными для туристов

Правительство подписало распоряжение о расширении перечня мероприятий по комплексному развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод до 2030 года в рамках создания условий для реализации туристического потенциала России.

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