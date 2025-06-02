Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял 105 тысяч звонков с января

Операторы кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли свыше 105 тысяч звонков с начала года. Операторы могут рассказать будущим мамам о системе родовспоможения в Подмосковье, помогут выбрать перинатальный центр, собрать необходимые документы в роддом и многое другое.