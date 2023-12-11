Нарышкин: на Западе все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского

На Западе все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского на посту президента Украины. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сославшийся на сведения, оказавшиеся в распоряжении ведомства.