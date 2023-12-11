На Западе все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского на посту президента Украины. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сославшийся на сведения, оказавшиеся в распоряжении ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии