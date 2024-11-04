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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дьокереш интересен «Юве» и «Милану». Форвард забил 4 гола «Эштреле», у него 24+7 в 20 играх сезона за «Спортинг» и сборную

Помимо итальянских клубов за форвардом «Спортинга» следят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».

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