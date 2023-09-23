Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Зенит» завтра сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» – с «Уралом»

Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Зенит» завтра сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» – с «Уралом»

Также в субботу «Крылья Советов» примут «Сочи».  В воскресенье «Зенит» будет противостоять «Локомотиву», «Краснодар» сыграет с «Уралом», «Ростов» примет ЦСКА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх