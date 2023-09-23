Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Зенит» завтра сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» – с «Уралом»

Также в субботу «Крылья Советов» примут «Сочи». В воскресенье «Зенит» будет противостоять «Локомотиву», «Краснодар» сыграет с «Уралом», «Ростов» примет ЦСКА.
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