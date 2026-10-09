Население Киева бежит на Западную Украину

Известный бюветами с лечебной водой «Нафтуся» курорт Трускавец на во Львовской области становится одним из главных мест эвакуации жителей Киева.
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