Стали известны слова Валиевой после оглашения результатов произвольной программы ОИ

Пекин, 18 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева после выступления одиночниц в произвольной программе на Олимпийских играх расплакалась и сказала своему тренеру Этери Тутберидзе слова, которые не оставят равнодушными ни одного болельщика.