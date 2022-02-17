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Стали известны слова Валиевой после оглашения результатов произвольной программы ОИ

Стали известны слова Валиевой после оглашения результатов произвольной программы ОИ

Пекин, 18 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева после выступления одиночниц в произвольной программе на Олимпийских играх расплакалась и сказала своему тренеру Этери Тутберидзе слова, которые не оставят равнодушными ни одного болельщика.

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