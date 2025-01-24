Жительница Ноябрьска перевела на «безопасный счет» мошенников более 4 млн рублей

Интернет-аферисты увели у пожилой жительницы Ноябрьска более 4 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Ноябрьску.
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