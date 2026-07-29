"Пришли. Увидели кучи трупов. Наших. Обманули". На Сумщине "инспекция – спрашивают за кредиты". Бойцы "Востока" впервые об обвале фронта

На карте боёв появляются новые "немые" участки: штурмовые группы заходят в промзоны и сёла, но статус этих точек остаётся не до конца понятным, а бойцы и аналитики спорят, где реальное продвижение, а где лишь смена контуров в полосе боевого соприкосновения.