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Metro Москва

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Российские войска нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

Российские войска нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

Минобороны России сообщило, что ночью были поражены военные аэродромы, предприятия оборонной промышленности, логистические и телекоммуникационные центры, а также три сухогруза, которые, по данным ведомства, перевозили вооружение и военное имущество.

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