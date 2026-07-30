Российские войска нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

Минобороны России сообщило, что ночью были поражены военные аэродромы, предприятия оборонной промышленности, логистические и телекоммуникационные центры, а также три сухогруза, которые, по данным ведомства, перевозили вооружение и военное имущество.
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