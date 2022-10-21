Сергей Цивилев провёл рабочий день в Новокузнецке

Возводят коммуникации сегодня в Новокузнецке сразу на нескольких крупных объектах. Проинспектировал ход работ в аэропорту имени Бориса Волынова, “Арены Кузнецких металлургов” и принимал подъездную дорогу к Инфекционной больнице Сергей Цивилев.