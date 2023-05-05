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5 мая в Архангельске пройдут отключения отопления, воды и электричества

5 мая в Архангельске пройдут отключения отопления, воды и электричества

Об этом сообщили в администрации города.С 09:00 до 16:00 теплоснабжение отключат по адресам: улица Карпогорская, 28, 28/1/2, 37; улица Прокопия Галушина, 32, 32/1; улица Авиационная, 5, 6; улица Воскресенская, 105/4; проспект Обводный Канал, 86, 88, 88/1.

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