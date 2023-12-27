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Звездная болезнь на лицо: Ивлеевой давно предрекли проблемы в карьере

Звездная болезнь на лицо: Ивлеевой давно предрекли проблемы в карьере

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева под конец года оказалась в центре громкого и скандала из-за устроенной ею закрытой «голой вечеринки».

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Комментарии
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Л
Леонид
Теперь я точно знаю, от какого слова происходит определение &quot;херомантия&quot;... Это ж надо столько понаворотить...не иначе, &quot;специалист&quot; тоже блоХерством подрабатывает.  Из банальной шалашовки вылепить &quot;императрицу&quot;... только при больной фантазии возможно либо при соответствующем финансировании от заинтересованных сторон.
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17 час.

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