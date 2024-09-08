Национально-финансовый вопрос Абхазии

Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба провел брифинг, на котором заявил журналистам, что пока нет официальных подтверждений приостановки с 1 сентября этого года трансферов республике из российского бюджета, которые идут на выплаты бюджетникам, а также того, что российская электроэнергия будет поставляться в регион по рыночным ценам.