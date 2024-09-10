Сможет ли Сербия сохранить нейтралитет в поляризованном мире

На полях экономического форума во Владивостоке 4 сентября вице-премьер Сербии Александр Вулин дал понять президенту России Владимиру Путину, что Белград является стратегическим партнером и союзником России.
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