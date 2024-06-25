Китай на обратной стороне Луны: итоги миссии «Чанъэ-6», фотографии и видео

С помощью миссии «Чанъэ-6» Китай впервые в истории успешно доставил на Землю образцы грунта, добытые на обратной стороне Луны! Как она прошла, какие фотографии и видео уже опубликованы и что страна будет делать дальше? Созданием, запуском и обеспечением миссий занималось Китайское национальное космическое управление (CNSA).