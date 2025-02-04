Прошло исследование: ВОЗ опубликовала анализ о связи радиоволн с раком

Работа специалистов не установила прямой зависимости ряда онкозаболеваний от радиоволн.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила результаты нового систематического обзора, который вызывает сомнения в предполагаемой связи между воздействием радиоволн и развитием различных форм рака, включая лейкемию, лимфому и рак щитовидной железы и полости рта.